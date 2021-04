Evelina Christillin: “Voglio bene ad Agnelli ma ha sbagliato”

La notizia della creazione da parte di 12 club della cosi detta Superlega ha scosso il mondo del calcio. Nella notte le squadre inglesi hanno fatto dietrofront, abbandonando di fatto la competizione, con altre scelte da parte delle restanti...

Il membro del board di Uefa e Fifa Evelina Christillin ha commentato ai microfoni di La 7 le ultime decisioni circa la creazione di questo nuovo torneo: “Non abbiamo alcuna intenzione di avallare in nessun modo quel tipo di competizione, c’è un ordinamento sportivo sia nazionale che internazionale che prevede che chi partecipa ai campionati sia affiliato alla Uefa e alla Fifa e chi esce da queste organizzazioni e organizza tornei per conto suo, sta fuori dall’ordinamento sportivo. Non abbiamo dato alcuna cittadinanza alla Superlega: per noi ad oggi non esiste".