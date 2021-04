Pirlo: “Super Lega? Pensiamo al Parma. Sette partite per meritare la conferma”

Il tecnico presenta la sfida di domani sera

redazionejuvenews

La Juventus scenderà domani in campo contro il Parma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium per la partita valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano. I bianconeri arrivano alla partita dopo la sconfitta subita a Bergamo domenica per 1-0, che ha complicato la classifica, mandando i bianconeri al quarto posto con il Napoli a due punti. Il tecnico Andrea Pirlo presenta la sfida di domani contro i Ducali, dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

JUVE - "La squadra sta abbastanza bene, stiamo ancora recuperando da domenica dove abbiamo speso tanto dal punto di vista fisico e mentale. Ho in testa già a alcune rotazioni ma non ne cambierò tanti".

PARMA - "I fattori esterni non ci toccano, siamo proiettati al presente che è la partita di domani contro il Parma, che è fondamentale dopo la sconfitta di domenica. Il Parma non attraversa un bel momento ma sta facendo bene, dimostrando di essere alla pari con le altre che si giocano la salvezza, quindi dovremo fare del nostro meglio".

SUPER LEAGUE - "Ora pensiamo al presente e alla qualificazione Champions, poi il Presidente è anche venuto stamattina, lui è ius prima linea, stiamo tranquilli ma pensiamo a qualificarci in Champions. In questi anni sono cambiate tante cose, questa è una novità ma io non sono la persona adatta a spiegare le cose. Noi pensiamo al presente e a qualificarci in Champions League che è la cosa più importante".

FORMAZIONE - "Ci saranno Buffon e Ronaldo, e anche Dybala, che domenica ha dimostrato di essere in un buono stato di forma. A lui serve continuità ed è giusto dargliela da domani".

ATALANTA - "La squadra era delusa ma fiduciosa per la prestazione, noi abbiamo giocato una buona gara su tutti gli aspetti, i giocatori erano fiduciosi per questo ma arrabbiati per la mancata vittoria".

CHIESA - "Valuteremo lo stop in questi giorni. Nella stagione sono mancati in tanti, abbiamo sempre messo formazioni che davano il 100% e lo faremo anche questa volta".

AGNELLI - "Lo vediamo quasi tutti i giorni, non l'ho sentito lontano, anzi si è sempre dimostrato vicino alla squadra. Ci ha spiegato cosa è questo progetto, non nei particolari ma in grandi linee, ci ha dato grande fiducia ma ci ha detto di continuare il nostro lavoro per guadagnare la Champions sul campo. I giocatori devono solo concentrasi sul Parma, poi ci sarà tempo per pensarci".

MORATA - "Era un po' stanco ma sta bene ed ha voglia di rivalsa".

ARTHUR - "Era un po' rammaricato per come è entrato, è sereno, ha voglia di giocare e ristare bene, sappiamo che rende meglio dall'inizio ma era una scelta che domenica dovevo fare".

FASE OFFENSIVA - "Chiedo ai giocatori di provarci anche da fuori, maggiormente rispetto a quanto fanno, soprattutto con squadre che si chiudono dietro".

GIOVANI - "I tre che erano con noi sono dovuti rimanere in bolla. Felix Correia è un giocatore bravo, anche tecnicamente, e potrà esserci utile nel futuro".

KULUSEVSKI - "Potrebbe partire dall'inizio, sta bene, le ultime gara le ha fatte bene, valuteremo domani le condizioni di tutti e poi deciderò la formazione".

FUTURO - "Penso a finire bene la stagione, a vincere la Coppa Italia e qualificarmi in Champions. Io sono concentrato su queste sette partite che mancano, per fare del mio meglio e per rimanere qui il prossimo anno. Poi c'è chi fra le valutazione e decide". Intanto Agnelli mette Pirlo sulla graticola, 8 possibili sostituti del tecnico bresciano: 2 nomi clamorosi<<<