Riva carica il Cagliari: “Juve in difficoltà, la vittoria non è proibita”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante della formazione rossoblù

redazionejuvenews

Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, riuscito a prevalere nel doppio confronto grazie al maggior numero di reti segnate in trasferta, la Juventus è attesa dalla trasferta di Cagliari. Bianconeri in campo domani alle ore 18.00 alla "Sardegna Arena" contro i rossoblù allenati da mister Leonardo Semplici, che dal suo arrivo in panchina è riuscito a dare una svolta alla stagione, allontanando i sardi dalla zona calda della classifica.

Impegno dunque non semplice, in cui i tre punti saranno di fondamentale importanza per continuare a sperare nello scudetto e per scacciare via i fantasmi della delusione europea. Intervistato dai microfoni de La Nuova Sardegna, l'ex attaccante cagliaritano Gigi Riva, storico numero 11 del nostro calcio e miglior marcatore di sempre con la Nazionale, ha così analizzato la sfida in programma domani:

"E’ una sfida apertissima e vi spiego perché: dopo un lungo periodo di crisi, il Cagliari ha trovato finalmente grinta e fiducia. La rosa è forte ma c’era qualche problema prima che il nuovo allenatore Semplici sta ora risolvendo. Quindi la partita è da giocare, si parte dal risultato di 0-0, alla pari, tutto è possibile. Juve? I bianconeri non stanno attraversando un grande momentoper la verità, li ho visti in difficoltà in campionato e anche in Champions non hanno brillato perdendo una qualificazione che era a portata di mano. Dunque si possono battere, o perlomeno si può ottenere un risultato positivo.

Joao Pedro? Lui è molto bravo, un vero fenomeno. Io ho fatto più gol? Sì, ma lui ha giocato meno partite. Però questo conta poco, l’importante è che segni ancora tanto. Juve-Cagliari ai miei tempi? Forse noi avevamo meno condizionamenti, più spensieratezza. Addirittura io il primo gol alla Juve l’ho fatto di destro... Ai giocatori del Cagliari dico: giocate tranquilli, la vittoria non è proibita".