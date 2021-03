Theo Hernandez: “Scudetto? L’Inter è una bella squadra, ma la Juventus è più forte”

Il difensore del Milan ha parlato

TORINO - Theo Hernandez, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sportweek (supplemento settimanale de La Gazzetta dello Sport) di vari temi, tra cui la lotta scudetto menzionando anche la Juventus. Queste le sue parole: "C’è l’Inter, ci siamo noi, la Roma, la Juve. Due anni fa c’era solo la Juve. Noi siamo lì e lottiamo sino alla fine. L’Inter è una bella squadra, ma la Juve è più forte. No, non è finita, è tutto aperto ancora. Abbiamo visto altre volte la prima fuggire anche con tanti punti di vantaggio, e poi vincere la seconda. Quest’anno non è facile neanche con le piccole, la classifica conta poco. Una scelta tra scudetto, un posto in Champions o l’Europa League? No, voglio tutto. Deschamps? Sto aspettando, non mi ha ancora chiamato. È un sogno per me giocare con mio fratello con la maglia della Francia. Da due anni, da quando sono qui, sto giocando anche per andare in nazionale. Ho sempre il telefono in mano".