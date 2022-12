Juve, brutte notizie per Alex Sandro. Il ct del Brasile: “Va verso l’esclusione”

Domani il Brasile affronterà la Croazia , match valido per i quarti di finale del Mondiale in Qatar 2022 . Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della nazionale verdeoro Tite ha aggiornato sulle condizioni del terzino della Juve Alex Sandro : " Si allenerà nel pomeriggio ma la tendenza è verso la non partecipazione. Sono lesioni diverse. Devo parlare con lo staff medico. Dipenderà molto dall’allenamento di oggi".

Il Brasile è stato aspramente criticato per le esultanze ritenute eccessive : "È nella cultura brasiliana quando si segna un gol. Non è mai una mancanza di rispetto. E continueremo a farlo a modo nostro perché non stiamo mancando di rispetto a nessuno".

Lo stesso ct negli ottavi di finale ha preso parte alle celebrazioni: "Per me è una connessione con la generazione giovane, ragazzi che potrebbero essere miei nipoti. Non è nelle mie corde apparire in copertina, questa è una cosa degli sportivi e non del corpo tecnico. Però sì, voglio partecipare ai momenti di allegria. Devo allenarmi di più, il collo è duro. Dobbiamo adattarci al gruppo, al suo linguaggio, che è il ballo, il gioco. Imparare un ballo è difficile. Giovavamo, non so che era successo a Richarlison e gli faccio: è quel ballo? Se segni puoi venire e io ballo".