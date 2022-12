Juve, Danilo: “Sto bene e posso giocare ovunque in difesa”

Dopo il passaggio del turno e l'accesso ai quarti di finale, il Brasile si prepara a sfidare la Croazia, match in programma per venerdì 9 dicembre alle 16:00. La squadra verdeoro è data per favorita ma in questo Mondiale niente è scontato. Intervenuto in conferenza stampa il difensore della JuveDanilo ha parlato delle sue condizioni e di quelle dei suoi compagni: "Spero che Alex Sandro recuperi. Io sto bene, sono a disposizione, giocare ovunque in difesa per me è indifferente e naturale. Mi fa piacere che mi vengano riconosciute certe qualità".