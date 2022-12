Alex Sandro verso il recupero: possibile la sua presenza contro la Croazia

La Nazionale brasiliana scenderà in campo domani per il quarto di finale del Mondiale in programma contro la Croazia

redazionejuvenews

Il Mondiale in Qatar è arrivato ai quarti di finale, con la giornata di domani che vedrà le prime due partite: alle 16 ci sarà quella tra Croazia e Brasile, mentre la sera alle 20 scenderanno in campo Olanda contro Argentina, per decretare quali saranno le prime due semifinaliste, che si scontreranno, della Coppa del Mondo. Le due squadre sudamericane sembrano le favorite nelle due sfide, anche se solo domani, con le squadre in campo, si capirà la reale forza delle formazioni.

Intanto il Brasile, dopo i recuperi di Neymar e Danilo, è alle prese con l'assenza di Alex Sandro, con il difensore della Juventus che però potrebbe recuperare per la partita di domani. Attraverso il suo sito internet la federazione brasiliana ha pubblicato una nota ufficiale circa le condizioni di salute del terzino della Juventus, che potrebbe essere recuperato per la partita di domani, vista la bontà del lavoro di recupero fatto in questi giorni.

"Il terzino sinistro Alex Sandro ha compiuto un altro passo nel suo lavoro di recupero per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. In vista dei quarti di finale, l’allenatore Tite svolgerà questo giovedì al Grand Hamad Stadium l’ultimo allenamento di rifinitura, utile a capire se Alex Sandro sarà a disposizione".