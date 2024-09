Juventus-Roma, le pagelle di Di Livio: “Bene Gatti, delude Yildiz”

Nella partita tra Juventus e Roma, match terminato 0-0, i migliori sono stati Gatti e Bremer, in una gara molto ostica.

Di Gregorio: Praticamente inoperoso, non deve quasi mai intervenire per salvare un gol. Presente però con i piedi e sulle uscite alte. Voto: 6

Savona: Si propone spesso sulla sua corsia di competenza, ma non riesce quasi mai a sfondare. Poco preciso nei cross. Voto: 6

Gatti: Rappresenta a pieno lo status del capitano; dà grinta ai suoi compagni ed è difficilmente superabile. Bene anche nelle sortite offensive. Voto: 6,5

Bremer: Vedi Gatti. Il brasiliano regge l’urto di Dovbyk e quasi mai soffre l’ucraino. Voto: 6,5

Cabal: Si vede onestamente poco nel primo tempo; poche giocate ed infatti rimane negli spogliatoi dopo la prima frazione. Voto: 5,5

Fagioli: Cerca di guidare la squadra con la sua tecnica e personalità; alcune volte ci riesce, altre meno, ma mai con continuità. Voto: 6

Locatelli: Si trova bene con il compagno di reparto, e si vede. E’ un altro giocatore rispetto allo scorso anno, ma oggi la partita è più di lotta che di fantasia. Voto: 6

Cambiaso: E’ praticamente ovunque, è in tutte le zone del campo, strappa senza mai fermarsi, ma nella rifinitura è poco preciso. Voto: 6

Yildiz: Ci prova in tutte le salse, ma è quasi sempre chiuso dai difensori avversari. La tecnica non si discute, ma oggi ci si poteva aspettare di più dal numero 10. Voto: 6

Mbangula: Anche lui, come Cabal, dura soltanto un tempo, per far spazio a Francisco Conceicao. Per il belga ci sono stati sicuramente giorni migliori. Voto: 5,5

Vlahovic: Sembra la brutta copia delle prime gare. Ricorda tantissimo il Vlahovic arrabbiato in alcune partite dello scorso anno. Sbaglia diversi stop e non riesce a entrare nella gara. Voto: 5,5

Subentrati

Koopmeiners: L’attesissimo esordio si tramuta in una prestazione da compitino. Voto: 6

Conceicao: Molto frizzante, prova sempre a saltare l’uomo. Voto: 6

Douglas Luiz: s.v.

McKennie: s.v.

Nico Gonzalez: s.v.

T.Motta: Passo indietro per la Juventus, che contro un avversario di livello superiore, non riesce ad esprimere il gioco della precedenti gare. Pochissime occasioni e tanti errori tecnici. C’è sicuramente da lavorare, anche per far integrare i nuovi. Voto: 6