Atalanta-Juve, le pagelle di Di Livio: “Bene Kalulu, male Savona”

La Juventus, nella partita di recupero contro l'Atalanta, ha pareggiato per 1-1. Male Savona, bene Kalulu.

Di Gregorio: Nel primo tempo non è impegnato in grosse occasioni, mentre nella ripresa risponde presente su Ederson e Zaniolo. Può poco sul gol. Voto: 6

Savona: Solito lavoro prezioso. Bene in fase difensiva, ma in avanti si fa vedere poco. Si fa anticipare da Retegui sul gol. Voto: 5,5

Gatti: Contiene bene De Ketelaere, non soffrendo particolarmente. Bella l’azione nella ripresa, dove arriva quasi in porta. Voto: 6

Kalulu: Prima sfiora il gol con un colpo di testa, poi si vendica e sigla l’1-0 come se fosse un’ala. Bene anche in difesa. Voto: 7

Cambiaso: Torna titolare dopo più di un mese ed ancora si vede che non è al top. Voto: 6

Thuram: Non riesce ad essere incisivo in fase offensiva, ma risulta determinante nel primo tempo, con due chiusure importanti. Voto: 6,5. Dal 75′ Douglas Luiz: s.v.

Locatelli: Vedi sopra. Oltre alla fase difensiva, ci mette anche qualità e geometrie. Voto: 6,5. Dal 87′ Fagioli: s.v.

Yildiz: Quanto punta l’uomo mette sempre in apprensione la difesa avversaria. Prova più volte la conclusione, ma non è la sua giornata dal punto di vista del gol. Voto: 6

Koopmeiners: Fischiato ogni volta che si avvicina al pallone, svaria su diverse porzioni di campo, portando a casa una prestazione sufficiente. Voto: 6

McKennie: Solita gara di sostanza, con a referto l’assist decisivo per il gol di Kalulu e un paio di tiri verso la porta di Carnesecchi. Voto: 6,5

Nico: Va vicino al gol con un gran tiro, ma, in una posizione non propriamente sua, non convince a pieno, al netto delle attenuanti. Voto: 5,5. Dal 81′ Mbangula: s.v.

Thiago Motta: In panchina va il suo vice Hugeux, ma la Juventus gioca un’ottima partita contro una squadra complicata contro l’Atalanta. E’ vero, arriva l’ennesimo pareggio, ma in questa gara i bianconeri hanno veramente poco da recriminarsi. Voto: 6,5