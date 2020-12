Zoff: “Scudetto? Credo che la Juventus possa recuperare, ha una rosa notevole”

TORINO – Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha parlato di vari temi ai microfoni di Soccer Magazine. Di seguito riportiamo le risposte dell’ex estremo difensore bianconero: “Se Milan e Inter sembrano più avanti rispetto alla Juventus per lo scudetto? Adesso come adesso credo che la Juventus possa recuperare perché la rosa è notevole. Certo, l’Inter è fornita bene, però prima di fare dei pronostici io aspetterei ancora qualche partita. Il Milan sta andando, però la sfida sembrava più tra Inter e Juventus. Vediamo un po’. Se ho gradito da doppio ex la decisione del CONI di rigiocare Juventus-Napoli o credo sia una contraddizione rispetto ai protocolli anti-COVID? Lì sono tutti cervelloni che decidono, quindi io non conosco a fondo la situazione. Decidono una volta in un modo e una volta nell’altro, non voglio metter bocca”.

L’ex portiere ha poi parlato della differenza tra Lazio e Nazionale di Ciro Immobile: “Credo che anche in Nazionale abbia fatto la sua parte. Certamente, giocando ogni domenica od ogni 3 giorni con la propria squadra qualche possibilità in più di segnare ce l’ha, però credo che anche in Nazionale potrà dire la sua. Se l’avventura di Balotelli al Monza lo aiuterà a ripartire dal basso per riconquistare la Nazionale? Non so se debba ripartire o meno, dipende da lui. È inutile fare tante congetture”.

Poi su Maradona: "Se c'è mai stato un giocatore che mi abbia almeno ricordato l'estro di Maradona? Beh, no. Tanti ricordano solo l'estro, però Maradona era Maradona. Poi sugli ex compagni di Nazionale e se si è persa la signorilità nello spogliatoio: "La signorilità non è nello spogliatoio. La signorilità è nello spogliatoio, nel mettersi in campo soprattutto, nella vita. Non ci sono differenziazioni. Lo sport tira fuori il meglio e il peggio dagli uomini".