Ziliani contro Rizzoli: “Dovrebbe spiegare al mondo perchè Orsato non ammonì Pjanic”

TORINo- Il giornalista Paolo Ziliani, con uno dei suoi consueti tweet, si è scagliato contro il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, tornando nuovamente sul mancato secondo giallo a Pjanic nella gara con l’Inter del 2018: “La sola immagine da far vedere a Rizzoli al Club di Caressa e la sola domanda da fargli è: perché Orsato non ha ammonito Pjanic in Inter-Juventus? Mandare in loop l’azione e fargli spiegare al mondo perché. Poi chiedergli perchè Orsato ha arbitrato una finale di Champions”: