TORINO- Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, Walter Zenga ha detto la sua su Andrea Pirlo: “Non penso sia necessario che un allenatore debba fare la trafila. Pagherà qualcosa per inesperienza, ma non è un problema. La Juve sta lanciando molti giovani, ha cambiato qualcosa e c’è bisogno di tempo. Se l’Inter mi avesse affidato la panchina 10 anni fa sicuramente sarei stato aiutato e supportato. Non penso che Agnelli e la Juve siano dei folli”.