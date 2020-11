Zauli: “Contro la Pistoiese sarà una gara importante per la nostra crescita”

TORINO – L’allenatore della Juve Under 23, Lamberto Zauli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, dove ha analizzato anche la sfida di domani contro la Pistoiese.

“La Pistoiese è un buon mix di giocatori giovani ed esperti. Abbiamo visto in tutte le altre 9 partite che spesso il risultato si gioca sugli episodi: noi dobbiamo cercare di giocar bene, perché penso sia questo il mezzo per arrivare alla vittoria. Affrontiamo il match sapendo che è importante sia per la classifica che per la crescita dei ragazzi: dare continuità a prestazioni e risultati è molto importante per la crescita.”