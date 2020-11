TORINO – Furio Zara, autore Rai, ha parlato del momento della Juventus ai microfoni di TMW: “Sembra lontano da se stesso e dalla Juve. Morata invece non pensavo che fosse così decisivo, è un attaccante di livello internazionale ma ritenevo, per le modalità in cui è arrivato alla Juve, fosse una terza scelta. Morata ora con Cuadrado è l’uomo in più della Juve, ovviamente senza contare CR7”.