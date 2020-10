Zaniolo ringrazia nomina Golden Boy, ma è la lista del 2019

TORINO – (ANSA) – Le ultime settimane non sono state delle più fortunate per Nicolò Zaniolo sui social. Dopo la gaffe con il suo volto sul murale di Francesco Totti, oggi ne ha fatta un’altra. Il 22 giallorosso, infatti, ha postato su Instagram la foto con le venti nomine per il premio Golden Boy dedicato agli Under 20 scrivendo “onorato”. Una lista che comprendeva anche il suo nome, ma che faceva riferimento alla passata edizione. Non appena pubblicata migliaia sono stati i commenti, tra questi anche quello di un utente che segnalava a Zaniolo l’errore.

“Informati meglio” è stata la risposta del giocatore che però qualche minuto dopo ha cancellato il post rendendosi conto della gaffe commessa. (ANSA).