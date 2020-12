Zaniolo pubblica una foto all’Allianz e i tifosi bianconeri si scatenano sui social: “Guarda bene il tuo nuovo stadio”

TORINO – Uno che sicuramente infiammerà il mercato di gennaio dalle parti della Continassa è Paul Pogba. Il francese sembra ormai essere un separato in casa con lo United e la sua destinazione potrebbe cambiare nel giro di qualche settimana. La Juve tenterà fino all’ultimo di riportare il francese sotto la Mole ma in queste ore c’è un altro grande nome che sta scaldando gli animi dei tifosi juventini. Si tratta di Niccoló Zaniolo che, qualche ora fa ha pubblicato una foto sul suo account Instagram, la quale lo immortala si con la maglia della Roma, ma all’interno della fortezza della Vecchia Signora, l’Allianz Stadium. Inutile dire che questo ha mandato in delirio il popolo bianconero che, ha risposto sotto al post con frasi del tipo: “Fallo diventare casa tua”, oppure: “Ti aspettiamo a Torino”, o ancora: “Guarda bene il tuo prossimo stadio”. Insomma, i tifosi sembrano avere già le idee chiare, ora tocca alla dirigenza fare la propria mossa. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<