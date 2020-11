TORINO- Intervistato dai microfoni di Rai Sport, l’ex terzino bianconero Gianluca Zambrotta ha così parlato dell’attuale situazione in casa Juventus: “Un giocatore come Cristiano Ronaldo riesce a fare sempre la differenza quando in campo. Ma in generale è tutta la squadra che sta acquisendo una sua identità. Ieri la Juve ha offerto una grandissima prova e si è vista finalmente l’impronta di Pirlo”.