Zambrotta ritorna sul gol di Muntari: “Era evidentemente dentro”

TORINO – A distanza di anni, si è ritornati a parlare dello storico gol/non gol di Muntari, in quel famoso Milan-Juve terminato 1-1 e che, fu un match cruciale per le sorti della stagione 2011/2012, anno in cui i bianconeri diedero inizio al loro dominio incontrastato. A ritirare fuori l’episodio, è stato uno che ha vestito entrambe le maglie, Gianluca Zambrotta, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai 2.

“Il gol annullato a Muntari? Quella palla era evidentemente in rete, era un gol assolutamente da convalidare. Era una cosa oggettiva”.