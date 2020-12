Zaccardo: “Quando sei alla Juve un pareggio è come una sconfitta”

TORINO – L’ex difensore Campione del Mondo, Cristian Zaccardo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche della Juve di Andrea Pirlo.

"Per la Juve è un anno particolare. Sono legato affettivamente ad Andrea Pirlo per il nostro passato in Nazionale. Gli auguro i migliori successi da allenatore. Non è facile, bisogna dargli tempo. Quando sei alla Juventus anche un pareggio è come una sconfitta. Se la Juve dovesse arrivare seconda sarebbe difficile da digerire, almeno per i tifosi. La società però sa di essere competitiva".