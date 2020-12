Zaccardo: “Juve favorita con il Porto ma deve fare attenzione”

TORINO – L’ex difensore Cristian Zaccardo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove ha analizzato anche il sorteggio di Champions dei bianconeri.

"Sarà importante la condizione fisica fra qualche mese, a oggi sulla carta però la Juve è favorita. Questo non basta nel calcio, è fondamentale avere una buona condizione e non sbagliare l'approccio, però a parità di queste componenti la Juve è favorita".