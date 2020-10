Women | Juventus-Fiorentina, le statistiche del giorno della gara

TORINO – Dopo il successo sul Milan le Juventus Women sono attese da un altro big match: oggi, a Vinovo, arriva la Fiorentina, con fischio d’inizio alle 17:00 e diretta su Juventus TV.

STATS & FACTS

La Juventus ha vinto quattro delle cinque sfide di Serie A contro la Fiorentina (1P), tenendo la porta inviolata in tutti i quattro successi. Ha, inoltre, vinto tutte le tre partite interne di Serie A disputate contro la viola, con un punteggio complessivo di 4-0. La Juventus ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di campionato e potrebbe registrare tre clean sheet di fila nella competizione per la prima volta da febbraio 2019 (quando arrivò a sei). Dopo la sconfitta per 1-3 contro il Sassuolo nell’ultimo turno, la Fiorentina potrebbe perdere due partite di fila per la seconda volta nella sua storia in Serie A (contro Brescia e Tavagnacco nel marzo 2018). La Juventus è a quota 249 gol in partite ufficiali: la miglior marcatrice nella storia delle bianconere è Barbara Bonansea, con 41 marcature. Fiorentina e Juventus sono le due squadre di questa Serie A con la miglior percentuale di passaggi riusciti (78% per entrambe) e quelle con più gol realizzati sugli sviluppi di corner in questa Serie A: tre per le bianconere, due per le viola (al pari dell’Inter). Cristiana Girelli è andata a segno in tutte le quattro gare di questo campionato; a partire dallo scorso decennio, solo una giocatrice ha trovato la via del gol in tutte le prime cinque gare stagionali della sua squadra per due Serie A consecutive: Patrizia Panico nel 2013/14 e nel 2014/15. Solo Daniela Sabatino (sei), ora in viola, ha segnato più gol contro la Fiorentina di Cristiana Girelli in Serie A: cinque marcature per l’attaccante bianconera alle viola.