Wojciech Szczesny migliore in campo contro l’Atalanta

TORINO – La sfida contro l'Atalanta in casa si è conclusa con un pareggio per la Juventus, che può dirsi tutto sommato soddisfatta per il risultato, visto il pareggio del Milan. Tuttavia, c'è grande rammarico per quel calcio di rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo, che avrebbe potuto regalare la vittoria agli uomini di Andrea Pirlo. Comunque, c'è da segnalare la grandissima prestazione di Wojciech Szczesny, che con le sue parate ha evitato la sconfitta alla Vecchia Signora. Anche La Gazzetta dello Sport ha esaltato la partita del portiere polacco, tanto da eleggerlo migliore in campo contro l'Atalanta.