Vocalelli: “Turno infrasettimanale importante. Dybala può diventare capitano della Juventus”

TORINO – Il giornalista Alessandro Vocalelli, in un suo editoriale per “La Gazzetta dello Sport” ha parlato di Juventus-Atalanta e Inter-Napoli, due partite importanti in chiave scudetto: “Non poteva esserci turno infrasettimanale più importante. In un campionato così pieno di squadre candidate a recitare da protagoniste, gli scontri diretti valgono doppio. Quello tra la Juventus e l’Atalanta è un confronto intrigante: né Pirlo né Gasperini possono sbagliare questa sera, e poi ci sono le vicende legate a Dybala e Gomez. La storia di Paulo è proiettata al futuro: come ha auspicato Agnelli, l’argentino ha tutto per diventare il prossimo capitano bianconero. Storia diversa quella di Gomez, ormai giunta al capolinea. Sono situazioni diverse, ma che testimoniano quanto sia difficile, anche per talenti straordinari come loro, adattarsi ad un calcio sempre più tattico e che richiede il massimo della condizione atletica”.