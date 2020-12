Violate norme anti-Covid per guardare la Juve, multa per 6 persone

TORINO- La passione e il tifo per la Juventus, in certi casi, possono portare anche all’eccesso. Questo è quanto avvenuto in un paesino in provincia di Foggia, Monte Sant’Angelo, dove sei persone tra i 30 e i 70 anni si sono riunite nel locale club bianconero per seguire una partita di Ronaldo e compagni, violando così le norme anti-Covid. Multe salate per tutti i coinvolti, mentre si indaga sull’eventuale complicità del presidente del Fan Club. A riportarlo è il Resto del Grano.