Vieri: “Arthur può arrivare ai livelli di Xavi. A centrocampo terrei fuori McKennie”

TORINO- In una diretta su Twitch, l’ex attaccante Christian Vieri ha parlato di alcuni argomenti di attualità in casa Juventus: “Arthur è come Xavi, secondo me può arrivare a giocare a quei livelli. Con lui e Bentancur davanti la difesa, Pirlo può permettersi di comandare il centrocampo contro qualsiasi squadra. Se fossi l’allenatore della Juve, io farei giocare quei due nel mio centrocampo, tenendo fuori McKennie”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<