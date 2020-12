Verso Parma, la probabile formazione della Juventus

TORINO- Sky Sport riporta gli ultimi aggiornamenti sulla formazione della Juventus che stasera scenderà in campo contro il Parma allo stadio “Ennio Tardini” per il positicipo di questo sabato della tredicesima giornata di campionato. Tra i pali l’ex Buffon è favorito su Szczesny, che dovrebbe godere di un turno di riposo. Difesa composta da Danilo (panchina anche per Cuadrado), Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo la mediana dovrebbe essere composta da McKennie, tra i più in forma in questo ultimo periodo, e Bentancur (favorito sul deludente Rabiot). Chiesa a sinistra e Ramsey a destra completerebbero il reprto. In attacco, vista l’assenza di Dybala per infortunio, obbligata la coppia Morata-Ronaldo, in cerca di riscatto dopo la prova sottotono contro l’Atalanta. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<