Verso Milan-Juve, anche Dybala sarà indisponibile

TORINO- In un giorno in cui la Juventus batte per 4-1 il Torino nel derby, arrivano anche brutte notizie per Maurizio Sarri in vista del prossimo impegno contro il Milan, in programma martedì sera. Oltre a Matthijs De Ligt, infatti, sarà assente anche Paulo Dybala. L’argentino, diffidato prima del match con i cugini, è stato ammonito per simulazione nel corso del secondo tempo, facendo così scattare la squalifica. Probabile, a questo punto, l’impiego dall’inizio di Higuain contro i rossoneri. Ma attenzione perché, proprio a fine partita, è esplosa un’altra clamorosa bomba a sorpresa per il mercato bianconero. Paratici stupisce tutti e punta un nome tutto nuovo: possibile colpo da oltre 40 milioni di euro! >>>VAI ALLA NOTIZIA

