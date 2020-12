Verso la Fiorentina, la probabile formazione della Juve

TORINO- La Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti riguardo la formazione della Juve che scenderà in campo domani sera all’Allianz Stadium contro la Fiorentina. Tra i pali, dopo il turno di riposo, tornerà Szczesny, con la difesa a quattro davanti a lui fortmata da Cuadrado (probabile stop per Danilo), Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo, sulle fasce, dovrebbero agire Aaron Ramsey, convincente sabato sera, e l’ex di turno Federico Chiesa, alla prima sfida contro il suo passato recente. Mediana formata dal solito McKennie e Bentancur, con Rabiot destinato a sedersi nuovamente in panchina. In avanti fiducia alla premiata ditta del gol Alvaro Morata-Cristiano Ronaldo, mattatori in Emilia. Da valutare ancora le condizioni di Paulo Dybala e Arthur, non ancora al meglio dopo i rispettivi problemi fisici che li hanno costretti a saltare la trasferta del “Tardini”. >> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<