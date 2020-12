Verso la Fiorentina, la probabile formazione della Juve

TORINO- Poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Fiorentina, ultima partita del 2020 per i campioni d’Italia. Sky Sport riporta gli ultimi aggiornamenti riguardo le probabili scelte di formazione di Andrea Pirlo. Tra i pali, dopo il turno di riposo con il Parma, tornerà Szczesny, con la difesa a quattro davanti a lui formata dall’altro rientrante Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Danilo, con Alex Sandro diretto verso la panchina. A centrocampo l’intoccabile McKennie dovrebbe prendere il posto di Ramsey sulla destra, con Chiesa sulla fascia sinistra e la mediana formata da Bentancur e Rabiot. In avanti la premiata coppia formata da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, entrambi a segno sabato sera al “Tardini”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<