Verso la Dinamo Kiev, le probabili scelte di Pirlo

TORINO- Stando a quanto riportato da Sportmediaset, Andrea Pirlo ha le idee ben chiare sulla formazione che scenderà in campo domani con la Dinamo Kiev. In porta Szczesny, che dovrebbe guidare la difesa formata da Cuadrado, De Ligt, Bonucci (possibile panchina per Danilo) e Alex Sandro. A centrocampo Arthur e Rabiot a formare la mediana, con Kulusevski e Bernardeschi ai loro lati. In avanti probabile panchina per Dybala, con Morata e Chiesa a formare l’attacco con Ronaldo.