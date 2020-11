Verso Juventus-Cagliari, le possibili scelte di Pirlo

TORINO- Come riportato da Sportmediaset, Andrea Pirlo avrebbe in mente diversi cambiamenti di formazione in vista della gara di domani con il Cagliari. Tra i pali dovrebbe esserci Buffon, a guidare la difesa formata da Demiral, De Ligt e Danilo. A centrocampo probabile riposo per Bentancur, con Rabiot ad affiancare Arthur, con Bernardeschi e Cuadrado sulle fasce. In attacco, invece, dovrebbe essere Kulusevski a supportare Ronaldo e Morata, con Dybala diretto verso la panchina.