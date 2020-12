Verso Juve-Fiorentina, Pirlo: “Vogliamo chiudere il 2020 al meglio. Dybala e Demiral ci saranno, Arthur sente ancora dolore”

TORINO- Vigilia di campionato per la Juventus, che domani allo Stadium affronterà la Fiorentina nell’ultima gara di questo 2020. I bianconeri cercano continuità in seguito al bel successo di Parma, che ha riportato grande fiducia ed entusiasmo nell’ambiente dopo il mezzo passo falso casalingo con l’Atalanta. Ai microfoni di JTV, a partire dalle 17.00, Andrea Pirlo analizzerà l’appuntamento che aspetta i suoi ragazzi. Come sempre, qui su Juvenews.eu, potrete seguire la diretta testuale dell’evento:

SULLA FIORENTINA- “Sono una buona squadra, hanno ottime indivdualità, Stanno attraversando un momento difficile, ma verrano qui per fare la loro partita e dovremo fare attenzione. Vogliamo chiudere il 2020 nel migliore dei modi”.

SULLA GARA- “Cercheranno di chiudersi sfruttando le ripartenze. Hanno giocatri di grande classe come Ribery e Vlahovic, dovremo stare attenti in particolare a loro due”.

SU PRANDELLI- “Ho avuto la fortuna di lavorarci insieme, mi fa piacere che sia tornato in A. Sono contento di vederlo domani”.

UN ANEDDOTO SU PRANDELLI- “Con lui ho vissuto tanti bei momenti. Abbiamo fatto un grande Europeo, il Mondiale e la Confederations. Lo rivedrò con piacere”.

SUL PARMA- “Eravamo arrabbiati per il pareggio con l’Atalanta, sapevamo che dovevamo riscattarci. Grande spirito, grande voglia di imporre il nostro gioco e questo è quello che voglio vedere sempre”.

SUL CENTROCAMPO DI PARMA- “I giocatori si interscambiavano bene. Bentancur sa fare tutto, ma anche con altri interpreti abbiamo fatto un buon lavoro”.

SUL CARATTERE DI PARMA- “Lo stesso che abbiamo avuto nel derby, a Barcellona…E’ lo spirito che chiedo da inizio stagione e pian piano i risultati arrivano. Se andiamo avanti così ci sarà da divertirsi”.

SULLA CRESCITA- “Dobbiamo dare continuità alle vittorie. Solo così si può migliorare. Siamo sulla strada giusta, ma ci sono ancora ampi margini di miglioramento”.

SUGLI INFORTUNATI- “Dybala sta meglio, credo sarà convocato. Demiral anche sta meglio, mentre Arthur non ci sarà perchè la botta presa con l’Atalanta è stata più forte del previsto”.

