Verso Juve-Ferencvaros, Rebrov: “Loro hanno tanti leader, ma noi faremo del nostro meglio”

TORINO- Alla vigilia della partita con la Juve, il tecnico del Ferencvaros Rebrov ha parlato in conferenza stampa: “Penso che nel momento in cui si gioca a questo livello c’è timore, contro una squadra forte. Faremo del nostro meglio per rendere orgogliosa la gente del nostro Paese, superando le paure. Ronaldo? Una squadra come la Juve ha tanti leader. L’altra volta hanno segnato Morata e Dybala, non possiamo concentrarci su un unico calciatore. Assenze Juve? In una grande squadra come la loro ci sono tanti sostituti che sono dello stesso valore dei titolari”.