TORINO- Secondo Sky Sport, Andrea Pirlo sta pensando ad alcuni cambi di formazione in vista del match di stasera con il Ferencvaros. In porta rientrerà Szczesny, con il trio De Ligt- Danilo-Alex Sandro davanti a lui. A centrocampo dovrebbero agire Cuadrado, Arthur, Bentancur (favorito su Rabiot), McKennie e Bernardeschi (confermato dopo la buona prova di sabato). In avanti la coppia formata da Ronaldo e Dybala, con Morata destinato a un turno di riposo.