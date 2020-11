TORINO- In vista del match di questa sera con il Ferencvaros, Andrea Pirlo sta pensando ad alcune sorprese di formazione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il mister bianconero vorrebbe riproporre Weston McKennie dal primo minuto dopo l’ottima prova con lo Spezia. La titolarità del centrocampista statunitense, allo stesso tempo, comporterebbe il ritorno in panchina di un big come Rodrigo Bentancur.