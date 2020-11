TORINO- Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Andrea Pirlo starebbe pensando a diversi cambi di formazione in vista della gara di domani con il Ferencvaros. Tra i pali tornerà Szczesny, con Alex Sandro a completare la difesa al fianco di De Ligt e Danilo. A centrocampo probabile ritorno dal primo minuto per Chiesa e Bentancur, mentre in attacco potrebbe essere concesso un turno di riposo a Morata, con Dybala a fare coppia con Ronaldo.