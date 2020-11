TORINO- In vista del match di questa sera contro il Ferencvaros, Andrea Pirlo sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Come riportato da Sky Sport, il tecnico bianconero è pronto a riproporre Giorgio Chiellini al centro della difesa, in coppia con Leonardo Bonucci. Il numero 3 ha ormai recuperato dal problema che lo aveva costretto ad uscire contro la Dinamo Kiev, ed è pronto a riprendersi il posto da titolare.