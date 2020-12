Verso il derby, le probabili scelte di Pirlo

TORINO- Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Andrea Pirlo ha già preparato la formazione che domani sera sfiderà il Torino nel derby. In porta confermato Szczesny, con Danilo, Bonucci e Deligt a formare la linea difensiva davanti a lui. A centrocampo tornerà Cuadrado, con Kulusevski favorito su Chiesa per un posto sulla fascia sinistra. Al centro dovrebbero agire il rientrante Arthur e Rabiot, con Ramsey in posizione di trequartista dietro Ronaldo e Dybala.E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA