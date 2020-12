Verso il derby, ballottaggio Chiesa-Bernardeschi

TORINO- Secondo quanto riportato da Sky Sport, Andrea Pirlo ha ancora qualche dubbio riguardo la formazione che scenderà in campo domani contro il Torino. Tra i vari ballottaggi c’è quello sulla fascia tra Federico Chiesa e Federico Bernardeschi. Il primo viene da una grande partita contro la Dinamo Kiev, in cui ha trovato il primo gol in bianconero e l’assist per il 3-0 di Morata, ma il numero 33 è in grande fiducia e potrebbe partire dal primo minuto. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA