TORINO- Come riportato da Sky Sport, per la partita di sabato contro il Cagliari Andrea Pirlo avrà l’imbarazzo della scelta in attacco. Chiesa e Dybala stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici, ma per non incorrere in ricadute il tecnico della Juventus dovrebbe puntare sul tridente formato dall’intoccabile Cristiano Ronaldo, Dejan Kulusevski e Alvaro Morata, che sta vivendo un ottimo momento di forma.