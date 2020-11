TORINO- Vigilia di campionato per la Juventus, che domani all’Allianz Stadium ospiterà il Cagliari nella prima gara dopo la sosta per le Nazionali. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo sarebbe orientato a concedere un turno di riposo a Wojciech Szczesny, tornato dal ritiro della Polonia solo oggi. Al suo posto Gigi Buffon, che nella giornata di ieri ha festeggiato i 25 anni di carriera.