Verso il Benevento, Morata favorito su Dybala

TORINO- Messo da parte il successo sul Ferencvaros, che ha portato la squadra agli ottavi di Champions League, la Juve si concentra ora sul campionato. Bianconeri di scena sabato a Benevento, con un dubbio da sciogliere in attacco. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al momento Morata sarebbe favorito su Dybala per un posto al fianco di Ronaldo. Lo spagnolo è in forma straripante, mentre il numero 10 ha bisogno di minuti nelle gambe e di riacquisire fiducia in vista dei prossimi impegni.