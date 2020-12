Verso il Barcellona, possibile riposo per De Ligt

TORINO- Sky Sport riporta gli ultimi aggiornamenti riguardo la possibile formazione della Juventus che, domani sera, affronterà il Barcellona nell’ultima partita del girone G di Champions League. Andrea Pirlo starebbe pensando di concedere un turno di riposo a Matthijs De Ligt in vista dei prossimi impegni di campionato. Con l’olandese in panchina, sarebbe Danilo a trovare posto vicino a Bonucci al centro della difesa. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<