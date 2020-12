Verso il Barcellona, la probabile formazione della Juve

TORINO- Sky Sport riporta gli ultimi aggiornamenti riguardo la probabile formazione della Juve che tra poche ore sfiderà il Barcellona al Camp Nou. Tra i pali il ritorno di Buffon, con una difesa a quattro formata da Cuadrado, Bonucci, Danilo (turno di riposo per De Ligt) e Alex Sandro. L’ex Arthur e Rabiot dovrebbero formare la mediana, mentre sulle fasce dovrebbero agire Ramsey e Chiesa (favorito su Bernardeschi). In avanti coppia Ronaldo-Morata, con Dybala diretto verso la panchina. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<