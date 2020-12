Verso Barcellona, la probabile formazione della Juve

TORINO- Secondo quanto riportato da Sportmediaset, in vista della gara di domani con il Barcellona Andrea Pirlo ha in mente diversi cambi di formazione. Tra i pali Szczesny, con Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro che dovrebbero formare il quartetto difensivo. Pronto a tornare dal primo minuto Arthur, che dovrebeb far coppia con McKennie in mediana, con Chiesa e Ramsey a fungere da esterni. In avanti la coppia Morata-Ronaldo, mentre per Dybala si prospetta una nuova panchina. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<