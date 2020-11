TORINO- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il giornalista Ciro Venerato ha parlato di Arkadiusz Milik: “Il ragazzo in estate voleva cambiare aria e sperava nell’Everton, nell’Atletico Madrid e poi nella Roma, dopo che la Juve lo aveva mollato. L’unico vero no è stato dato alla Fiorentina. Futuro bianconero? Mai dire mai, anche se il piano di prenderlo era stato progettato ai tempi di Sarri. Non so quindi se il club sarà ancora interessato”.