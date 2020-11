TORINO- Ai microfoni di TMW, Franco Vasquez ha parlato così di Paulo Dybala: “Può darsi che non sia in un gran periodo in questo momento, ma non si può certamente negare quel che ha dato in tutti questi anni alla Juventus. Ha fatto tanti gol, ha fatto sempre molto bene, dobbiamo stargli vicino per farlo tornare quel giocatore che è sempre stato in questi anni”.