Van der Vaart rivela: “In passato sono stato vicino alla Juve”

TORINO – Arrivano delle incredibili rivelazioni da parte di un ex giocatore, che afferma di aver avuto la possibilità di vestire la maglia della Juventus. Stiamo parlando dell’ex trequartista di Ajax, Real Madrid, Tottenham e Amburgo Rafael Van der Vaart. L’olandese ha parlato a TuttoSport, rivelando questa incredibile notizia sul suo passato dopo aver parlato del Golden Boy:

"Ogni volte che guardo l'albo d'oro del Golden Boy con gli anni che passano sono sempre più orgoglioso di essere stato il primo vincitore. Io credo che Haaland se lo sia meritato per quello che ha fatto quest'anno. Un rammarico della mia carriera è il non aver potuto giocare in Serie A, è stato proprio un peccato. In passato sono anche stato vicino alla Juve".