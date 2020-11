TORINO- Anche in Coppa Italia, la Juventus Women continua a macinare successi. Le bianconere, detentrici del torneo, hanno travolto con il risultato di 4-1 le Pink Bari, mai veramente in partita quest’oggi. Partita virtualmente chiusa già dopo un quarto d’ora, con Bonansea, Maria Alves e Zamanian che portano il punteggio sul 3-0. La numero 11 bianconera, al 62′, firma la sua doppietta, dopo che Helmvall aveva accorciato il risultato per le padrone di casa.