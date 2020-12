Undici persone riunite per Barcellona-Juve: scatta la multa da 4400 euro

TORINO- Come riportato dal Corriere di Parma, la vittoria della Juve a Barcellona non è stata un bel momento per alcuni tifosi di fede bianconera. Allertati da alcuni vicini, i carabinieri della stazione di Sissa Trecasali, comune in provincia di Parma, hanno scovato undici persone riunite in un appartamento per festeggiare il successo di Ronaldo e compagni al Camp Nou. Immediate sono scattate le multe all’indirizzo dei trasgressori, puniti per un totale complessivo di 4400 euro. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<